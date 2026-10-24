Σκάνδαλο Μπάσκετ: Οι εκλογές , οι διαιτητές και τα …φιλικά σωματεία

Κάθε σελίδα των καταθέσεων που έχει στα χέρια του ο Εισαγγελέας αποκαλύπτει σύμφωνα με τον μάρτυρα τα όσα προγραμματίζονταν στις επαφές που είχε με τους φερόμενους κατηγορούμενους . Ο ένας από τους δύο μάρτυρες αναφέρεται και στο σχέδιο που είχαν όπως λέει για την εκλογή του κ. Λιόλιου.

Το σχέδιο…. εκλογής Λιόλιου

«Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πως ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πως θα στρατολογήσουμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν, και πως θα ξεκινούσαμε μία άτυπη στρατολόγηση διαιτητών. Η λογική του κου ( επιχειρηματία κατηγορούμενου) ήταν να βρούμε φίλους. Ο πρώτος διαιτητής που με φέρνει σε επαφή είναι ( σημερινός διαιτητής κατηγορούμενος) ο οποίος είχε μπει στη λογική ότι η καριέρα του τελείωνε, λόγω του ορίου ηλικίας, και, επειδή έβλεπε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα στην ΕΟΚ, ήθελε ξεκάθαρα να ηγηθεί του νέου σχήματος στη διαιτησία και θα βοηθούσε στη στρατολόγηση των διαιτητών.

Έκτοτε ξεκίνησε μία παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του κου ( επιχειρηματία κατηγορούμενου) στην οδό Αμαλίας 4. Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ήθελε ως μελλοντικός Πρόεδρος της ΕΟΚ να ελέγχει τους διαιτητές, ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας».