Αποφυλακίστηκε ο μεσίτης που είχε καταδικαστεί για το θανάσιμο ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου

Ελεύθερος ο μεσίτης που κατηγορήθηκε για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου

Ελεύθερος ο μεσίτης που κατηγορήθηκε για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου INTIME

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου, καθώς ο μεσίτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.

Η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο έκανε δεκτή την έφεσή του κατά προηγούμενης απορριπτικής απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, ανοίγοντας τον δρόμο για την υφ’ όρους απόλυσή του.

Ο καταδικασθείς είχε ξεκινήσει να εκτίει την ποινή του το 2024, μετά την καταδίκη του για την υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος του, Ιωάννης Γλύκας, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι πληρούνται τόσο οι τυπικές όσο και οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρους απόλυση.

Στην αξιολόγηση συνεκτιμήθηκαν, μεταξύ άλλων, η συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η εργασία του στη φυλακή, καθώς και η δυνατότητα εξασφάλισης σταθερής κατοικίας και εργασίας μετά την αποφυλάκισή του.

Η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Εφετών, σε συμφωνία με την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτούς τους λόγους της έφεσης, ανατρέποντας την προηγούμενη απορριπτική απόφαση και διατάσσοντας την απόλυσή του υπό όρους.