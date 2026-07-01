Ο “Βλαντ” μύρισε υδροπονική κάνναβη

Επτά νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού καθαρού βάρους 81,40 γραμμαρίων μύρισε ο “ΒΛΑΝΤ”, στο λιμάνι της Ηγεουμενίτας μετά τον έλεγχο που έκανε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 30χρονος Γερμανός υπήκοος.

Επίσης οι άνδρες ου Λιμενικού εντόπισαν και μια πλαστική συσκευασία αεροστεγώς κλεισμένη (vacuum), η οποία περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) συνολικού μεικτού βάρους 24 γραμμαρίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες και το Ι.Χ.Ε όχημα, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.