Μαϊμού υπάλληλοι ξάφριζαν σπίτια

Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι ηλεκτροδότησης και στην συνέχεια έβαζαν σε εφαρμογή το σχεδιό τους . Πρόκειται για 8 μέλη οργάνωσης οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνολικά εξυχνιάστηκαν -44- περιπτώσεις κλοπών και -14- περιπτώσεις απατών με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να υπερβαίνει τις -440.000- ευρώ .

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, οχήματα και λοιπά πειστήρια

Για να πετύχουν το σκοπό τους λειτουργούσαν με τον εξης τρόπο :

· Διαρρήξεις οικιών: επέλεγαν κυρίως διαμερίσματα πολυκατοικιών, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ικανότητές τους στην αναρρίχηση, εισέρχονταν στους χώρους από μπαλκόνια ή φωταγωγούς, ενώ άλλα μέλη επιτηρούσαν την περιοχή και αναλάμβαναν τη διαφυγή με επιχειρησιακά οχήματα.

· Απάτες με το πρόσχημα ιδιότητας (υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ, εφοριακοί, λογιστές) και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης: επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών ή λογιστές και, επικαλούμενοι δήθεν επείγουσες καταστάσεις ή οικονομικές εκκρεμότητες, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή και ακολούθως, να τα τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους, όπου τα αφαιρούσαν έτερα μέλη της οργάνωσης, χωρίς να έρχονται σε άμεση επαφή με τα θύματα.

Περαιτέρω, προέκυψε και ο ρόλος των μελών ως εξής:

· 33χρονος, ήταν το αρχηγικό μέλος και είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό της ομάδας, ενώ ήταν αυτός που συγκροτούσε τις επιμέρους ομάδες δράσης, καθόριζε τους στόχους και αναλάμβανε κυρίως τη μεταφορά με τα «επιχειρησιακά» τους οχήματα και διαφυγή των λοιπών μελών- συνεργών του,

· έτερα επιχειρησιακά μέλη, είχαν αναλάβει την πραγματοποίηση των διαρρήξεων και την αφαίρεση των αντικειμένων από τις οικίες, ενώ άλλα μέλη λειτουργούσαν κατά περίπτωση ως επιτηρητές (τσιλιαδόροι), παρέχοντας κάλυψη κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων, είτε είχαν αναλάβει τη φύλαξη και διαχείριση μέρους των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονταν από την εγκληματική δραστηριότητα.

Από την σε βάθος οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, διαπιστώθηκε ότι -κατά περίπτωση- οι κατηγορούμενοι ουδέποτε είχαν αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ είτε δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις – σε ορισμένες περιπτώσεις δε, δεν διέθεταν καν Α.Φ.Μ. – είτε δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, διαβιώνοντας αποκλειστικά από τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης.

Παράλληλα, διακριβώθηκε ότι, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε επαναλαμβανόμενες αγοραπωλησίες οχημάτων και άλλες οικονομικές συναλλαγές, επιδιώκοντας να αποκρύψουν την προέλευση των παράνομων εσόδων τους, τα οποία στη συνέχεια εισήγαγαν στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα μέσω νομιμοφανούς επιχείρησης.

Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε -10- οικίες, κατάστημα και άλλους χώρους, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

· -5- οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δραστηριότητας,

· χρηματικά ποσά,

· πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών,

· κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

· τσάντες πολυτελείας και αξεσουάρ,

· -2- ζυγαριές ακριβείας και

· μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ- ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -44- περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών και -14- περιπτώσεις απατών και κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί συνολικά -24- περιοριστικοί όροι, ορισμένοι εκ των οποίων είναι ενεργοί μέχρι και σήμερα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της παράνομης δράσης της οργάνωσης.