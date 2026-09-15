Νησιά Ιονίου: 3.757 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.186 παραβάσεις

την προηγούμενη εβδομάδα

Την προηγούμενη εβδομάδα, στο διάστημα από 6 έως 12/9/2026, οι Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε σε τροχονομικούς ελέγχους σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα.

Πιο αναλυτικά, διενεργήθηκαν 3.757 τροχονομικοί έλεγχοι, όπου βεβαιώθηκαν 1.186 παραβάσεις:

-527 σε Κέρκυρα

-375 σε Ζάκυνθο

-187 στη Λευκάδα

-97 στην Κεφαλονιά, όπου επιβλήθηκαν και τα αναλογούντα διοικητικά πρόστιμα.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

-334 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-124 για υπερβολική ταχύτητα,

-52 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-41 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-31 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

-19 για ΚΤΕΟ,

-10 για ασφαλιστήριο συμβόλαιο,

-8 για παραβίαση σηματοδότη

-5 για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

-4 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

-4 για αντικανονικό προσπέρασμα και

-554 άλλες παραβάσεις.