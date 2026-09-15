Νησιά Ιονίου: 3.757 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.186 παραβάσεις
Την προηγούμενη εβδομάδα, στο διάστημα από 6 έως 12/9/2026, οι Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε σε τροχονομικούς ελέγχους σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα.
Πιο αναλυτικά, διενεργήθηκαν 3.757 τροχονομικοί έλεγχοι, όπου βεβαιώθηκαν 1.186 παραβάσεις:
-527 σε Κέρκυρα
-375 σε Ζάκυνθο
-187 στη Λευκάδα
-97 στην Κεφαλονιά, όπου επιβλήθηκαν και τα αναλογούντα διοικητικά πρόστιμα.
Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:
-334 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
-124 για υπερβολική ταχύτητα,
-52 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
-41 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
-31 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
-19 για ΚΤΕΟ,
-10 για ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
-8 για παραβίαση σηματοδότη
-5 για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
-4 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
-4 για αντικανονικό προσπέρασμα και
-554 άλλες παραβάσεις.
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