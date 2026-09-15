LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

14:00
ALPHA NEWS

Νησιά Ιονίου: 3.757 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.186 παραβάσεις

την προηγούμενη εβδομάδα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/09/2026 13:39
Νησιά Ιονίου: 3.757 τροχονομικοί έλεγχοι και 1.186 παραβάσεις
PHOTO- INTIME

Την προηγούμενη εβδομάδα, στο διάστημα από 6 έως 12/9/2026, οι Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε σε τροχονομικούς ελέγχους σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Λευκάδα.

Πιο αναλυτικά, διενεργήθηκαν 3.757 τροχονομικοί έλεγχοι, όπου βεβαιώθηκαν 1.186 παραβάσεις:

-527 σε Κέρκυρα

-375 σε Ζάκυνθο

-187 στη Λευκάδα

-97 στην Κεφαλονιά, όπου επιβλήθηκαν και τα αναλογούντα διοικητικά πρόστιμα.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

-334  για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

-124  για υπερβολική ταχύτητα,

-52  για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

-41  για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

-31  για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,

-19  για ΚΤΕΟ,

-10  για ασφαλιστήριο συμβόλαιο,

-8   για παραβίαση σηματοδότη

-5  για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

-4  για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

-4  για αντικανονικό προσπέρασμα και

-554  άλλες παραβάσεις.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης