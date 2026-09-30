Νίνο: «Έφυγε ο Μαζώ, ένας αυτόφωτος άνθρωπος με ιδέες»

Ο Νίνο μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αποκάλυψε πόσο τον έχει επηρεάσει η απώλεια του τραγουδιστή. Σε βίντεο που δημοσίευσε χθες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μίλησε ακόμη για τη δική του πορεία στη μουσική, από το 2002 μέχρι σήμερα.

«Με έχει πειράξει πάρα πολύ»

«Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό, ο τρόπος που έφυγε και που έφυγε ο Μαζώ, ένας αυτόφωτος άνθρωπος με ιδέες. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία ο Μαζώ. Ροκ σταρ κανονικός», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Νίνο είπε ότι παρατηρεί αυτές τις ημέρες τη στάση του μουσικού χώρου απέναντι στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς βρίσκεται και ο ίδιος στον ίδιο χώρο.

«Γνωρίστηκα με το κοινό το 2002»

Στο βίντεό του, ο Νίνο έκανε αναφορά και στη δική του διαδρομή. Όπως είπε, η πρώτη του επαφή με το κοινό έγινε το 2002 και από τότε έλαβε μεγάλη αγάπη.

Στάθηκε στην εικόνα που είχε ο κόσμος για εκείνον, λέγοντας πως οι κάμερες που υπήρχαν 24 ώρες δεν του άφηναν περιθώριο να δημιουργήσει έναν διαφορετικό χαρακτήρα.

«Ο κόσμος με αγάπησε, όπως και τα τραγούδια μου», είπε.

«Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή»

Ο τραγουδιστής μίλησε και για τις δυσκολίες που συνάντησε στη μουσική. Υποστήριξε ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν παρασκηνιακά και επηρεάζουν την πορεία καλλιτεχνών.

Όπως ανέφερε, έχει ζήσει αυτή την κατάσταση σχεδόν 25 χρόνια. «Δεν ήμουν ποτέ σε αυλή, δεν είχα ποτέ χορηγό. Από την πρώτη μέρα ως και σήμερα είμαι απόλυτα ελεύθερος», είπε.

Ο Νίνο υποστήριξε ακόμη ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να απαξιώνουν καλλιτέχνες όσο βρίσκονται στη ζωή, αλλά να τους αποθεώνουν μετά τον θάνατό τους.