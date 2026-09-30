Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου

Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο ανήλικο παιδί του

Δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του, σχηματίστηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, εναντίον ενός δικηγόρου.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από ενήλικο άτομο στις 29 Σεπτεμβρίου για το περιστατικό, και στην γραμμή «10201» που αφορά θέματα για ανήλικους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το συγκεκριμένο άτομο, που διατήρησε την ανωνυμία του, είχε στην κατοχή του, βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιου του, το απόγευμα της Τρίτης 29/9/26, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης σε πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου.

Αυτεπάγγελτα, οι αστυνομικοί, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του δικηγόρου, με την κατηγορία της παράβασης των διατάξεων περί ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια με προφορική εντολή εισαγγελέα, λόγω ιδιότητας.