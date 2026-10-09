Νέοι κανόνες για πλειστηριασμούς και κόκκινα δάνεια

Ανώτατο όριο 15% στην προκαταβολή για τη ρύθμιση οφειλών, συγκεκριμένες προθεσμίες και προστασία από πλειστηριασμούς προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο νόμου αλλάζει τη διαδικασία διμερών ρυθμίσεων και ενισχύει τις υποχρεώσεις των εταιρειών διαχείρισης δανείων (servicers).

Ρύθμιση οφειλών με συγκεκριμένες προθεσμίες

Η νέα διαδικασία αντικαθιστά τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ο πιστωτής θα πρέπει να απαντά μέσα σε τρεις μήνες, ενώ η συνολική διαδικασία δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες.

Τρεις μήνες πριν από τον πλειστηριασμό, ο πιστωτής θα υποχρεούται να καταθέτει γραπτή πρόταση ρύθμισης. Αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα, την περιουσία και την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Αν υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται και οι δύο. Σε περίπτωση απόρριψης, θα απαιτείται γραπτή αιτιολόγηση, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή.

Η προκαταβολή για απευθείας διμερή ρύθμιση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15%. Μέχρι σήμερα, το ποσό αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούσε το 30% ή έφτανε ακόμη και στο 50% της οφειλής.

Πότε σταματούν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Όσο ο οφειλέτης τηρεί ενεργή ρύθμιση, θα απαγορεύονται η καταγγελία της, η έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, οι κατασχέσεις και η συνέχιση του πλειστηριασμού.

Σε περίπτωση παραβίασης, η σχετική πράξη θα είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράλληλα, προβλέπονται πίστωση ποσού ίσου με πέντε μηνιαίες δόσεις, παράταση της ρύθμισης κατά πέντε μήνες χωρίς επιβάρυνση και πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ.

Οι οφειλέτες θα μπορούν επίσης να ζητούν δωρεάν πλήρη στοιχεία για την οφειλή τους. Οι πιστωτές θα πρέπει να τα χορηγούν εντός 45 ημερών, διαφορετικά θα αναστέλλεται η τοκοφορία μέχρι την πλήρη ενημέρωση.

Το νομοσχέδιο επαναφέρει προστατευτική ρύθμιση για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς προθεσμία υποβολής αίτησης. Επεκτείνει επίσης την προστασία σε γονείς και νόμιμους φροντιστές εξαρτώμενων τέκνων με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Παράλληλα, οι servicers θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν ετήσια στοιχεία για τα οικονομικά τους μεγέθη, τα χαρτοφυλάκια και τη διαχείριση παραπόνων. Θα καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδια διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ για τιτλοποιήσεις με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προβλέπονται ετήσιοι ανεξάρτητοι έλεγχοι. Ενισχύονται, τέλος, οι κυρώσεις και η εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης.