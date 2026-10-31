Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης απο την ΕΜΥ . Πότε ξεκινάει να χτυπάει την Δυτική Ελλάδα

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία . Σύμφωνα με το νέο δελτίο προβλέπει επιδείνωση του καιρού από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια

Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.