Μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο

Μια όαση στην καρδιά της Αθήνας

Στην εκπομπή Σαββατοκύριακό με τον Μάνεση μιλά ο Νικόλαος Φουρναράκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Κήπου.

150 στρέμματα γεμάτα ιστορία, σπάνια είδη δέντρων και φυτών. Ένας πνεύμονας οξυγόνου στο κεντρικότερο σημείο της πόλης.

“Σήμερα ο κήπος έχει 114 διαφορετικά είδη φυτών και δέντρων. Έχει περίπου 6.000 δέντρα και 102 είδη ζώων. Το ψηλότερο δέντρο του κήπου, είναι ένα οριζοντιόκλαδο κυπαρρίσι που το ύψος του φτάνει τα 33 μέτρα “, εξηγεί ο κος Φουρναράκης.

Η βασίλισσα Αμαλία οραματίστηκε έναν βοτανικό κήπο, δίπλα στο τότε ανάκτορα, μια ανάσα από την Βουλή των Ελλήνων.

“Το νούμερο που χαρακτηρίζει τον Κήπο, γιατί έτσι το ήθελε η Αμαλία, είναι το 7. Το νούμερο της αρμονίας. Ο κήπος έχει 7 εισόδους, 7 πέργκολες, 7 λίμνες και το άθροισμα των μονοπατιών του είναι 7 χιλιόμετρα ” αποκαλύπτει για την ιστορία του Εθνικού Κήπου.

“Το μεγάλο μυστικό είναι ότι ο Εθνικός Κήπος βασικά ποτίζεται από το Πεισισράτειο υδραγωγείο. Καθημερινά έχουμε περίπου 1.000 κυβικά νερού τα οποία έρχονται από τον Υμηττό” λέει ο κος Φουρναράκης.