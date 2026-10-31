Σε διαθεσιμότητα ο υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έβαλε φωτιά σε σπίτια και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ζήτησε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο Επικελευστής ΠΝ, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα.

Ο υπαξιωματικός κατηγορείται για δύο εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν με διαφορά περίπου 15 λεπτών, αργά το βράδυ της Τετάρτης, στη ΓλυφάδαΛίγο μετά τις 02:20, ο 46χρονος φέρεται να έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Βουλγαροκτόνου, στην Άνω Γλυφάδα, όπου διέμενε πρώην σύντροφός του.Περίπου 15 λεπτά αργότερα, κινήθηκε προς την οδό Νυμφών, στο κέντρο της Γλυφάδας, όπου φέρεται να πυρπόλησε το αυτοκίνητο δεύτερης πρώην συντρόφου του και το όχημα του 51χρονου συντρόφου της.Ο 46χρονος ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς.