Άγιος Δημήτριος: Πίδακας νερού μετά από έργα

Ένα ξαφνικό “συντριβάνι” νερού δημιουργήθηκε στον Άγιο Δημήτριο, όταν τα έργα στο σημείο πήγαν λίγο “στραβά”.

Συγκεκριμένα στο σημείο, εκτελούνταν έργα σε σωλήνες του φυσικού αερίου, όταν ένας σωλήνας ύδρευσης τρυπήθηκε και ξέσπασε ο πίδακας νερού.

Στο σημείο βρισκόταν και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο λίγο μετά παρενέβη και σταμάτησε την ροή του νερού.

Μας ενημερώνει η Βασιλική Φραγκούλη.