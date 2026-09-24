Νεκρή η 29χρονη – Έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Την τελευταία της πνοή άφησε η 29χρονη από την Ξάνθη, που είχε πέσει από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας όπου διέμενε. Η νεαρή γυναίκα νοσηλευόταν για περισσότερο από έναν μήνα σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου έδινε μάχη για τη ζωή της.

Η πτώση από τον 4ο όροφο

Η 29χρονη είχε πέσει στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος στην Ξάνθη. Αμέσως μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Οι γιατροί προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Πάνω από έναν μήνα στην εντατική

Από τις 14 Αυγούστου η 29χρονη νοσηλευόταν στην εντατική του Νοσοκομείου Καβάλας, διασωληνωμένη και σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε μετά τη μακρά νοσηλεία.

Η κηδεία της 29χρονης

Η κηδεία της 29χρονης τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Ξάνθη.