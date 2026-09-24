Μαργαρίτης Σχοινάς: “Καμία σκιά καμία ματσακονιά”

«Ανέκρουσε πρύμναν» ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που προκλήθηκε με την τροπολογία – παράθυρο που έδινε επιδοτήσεις σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα .“Δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά” είπε από το βήμα της Βουλής πριν από λίγο ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Προηγήθηκε για δεύτερη συνεχή μέρα, μπαράζ αντιδράσεων για τη νομοθετική ρύθμιση που -κατά την αντιπολίτευση- αφήνει ανοιχτό παράθυρο για πληρωμές σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Για να μην υπάρχουν “ματσακονιές” όπως είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο Μαργαρίτης Σχοινάς “είμαι πρόθυμος να διασαφηνίσω με δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις το αυτονόητο, πρώτον ότι η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης αποτελεί προϋπόθεση και δεύτερον ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά και κανένας έλεγχος δεν επηρεάζεται”. “Ανοίγετε την κερκόπορτα για να πληρωθούν βοσκοτόπια χωρίς ζώα” ήταν η θέση του τομεάρχη αγροτικών του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, την απόσυρση των επίμαχων άρθρων ζητά το ΚΚΕ. “Θα το αποσύρετε” τόνισε στην Ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Το θέμα με την -ανοιχτή σε ερμηνείες- νομοθετική ρύθμιση είχε αποκαλύψει πρώτος ο alphatv.gr με αποκλειστικό ρεπορτάζ από τη Δευτέρα.