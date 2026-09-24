Έληξε ο συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα αγνώστου για την ύπαρξη βόμβας στο κτίριο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), προχώρησε σε εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους του κτιρίου, χωρίς να εντοπίσει κάτι ύποπτο.

Η Αστυνομία, προχώρησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, για προληπτικούς λόγους.