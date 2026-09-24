Έληξε ο συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά
Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο
Έληξε ο συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα αγνώστου για την ύπαρξη βόμβας στο κτίριο.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών), προχώρησε σε εξονυχιστικούς ελέγχους στους χώρους του κτιρίου, χωρίς να εντοπίσει κάτι ύποπτο.
Η Αστυνομία, προχώρησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, για προληπτικούς λόγους.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις