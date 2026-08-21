Νέες καραβιές από τη Λιβύη
258 μετανάστες σε λίγες ώρες- 12.100 σε οκτώ μήνες
Νέο μπαράζ αφίξεων μεταναστών, στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, με το Λιμενικό και τη Frontex, να διασώζουν 258 άτομα, τις τελευταίες ώρες.
Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκεται η νότια Κρήτη και η Γαύδος, μετά από μια δραματική, ολονύχτια μάχη με τα κύματα για τη διάσωση εκατοντάδων ανθρώπων.
Μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση που κράτησε μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, διασώθηκαν 258 άτομα.
Μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου.
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