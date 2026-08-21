Φωτιά στο Κατάφυτο Νευροκοπίου Δράμας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε δασική έκταση στο Κατάφυτο Νευροκοπίου στην Δράμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.