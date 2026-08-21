Φωτιά στην περιοχή Θάνος Λήμνου – Ήχησε το 112
Πυρκαγιά εχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Θάνος Λήμνου. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες.
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