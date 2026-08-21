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Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου Ευβοίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/08/2026 14:59
Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου Ευβοίας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. 

Στο έργο της Πυροσβεστικής, συμβάλλουν και εθελοντές με υδροφόρες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. 

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