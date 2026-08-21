Φωτιά στο Κόμιτο Καρύστου Ευβοίας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο Κόμιτο Καρύστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Στο έργο της Πυροσβεστικής, συμβάλλουν και εθελοντές με υδροφόρες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.