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Φωτιά στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/08/2026 15:30
Φωτιά στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. 

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

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