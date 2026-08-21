Φωτιά στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.