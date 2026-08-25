Νέες επιδοτήσεις για «πράσινα» σπίτια

Νέος κύκλος σημαντικών ενεργειακών επιδοτήσεων βρίσκεται στον σχεδιασμό, με επίκεντρο τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 5,3 δισ. ευρώ έως το 2032, με στόχο να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος ενόψει και της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος ETS2.

Συνολικά προβλέπεται να υποστηριχθούν περισσότερα από 1,5 εκατ. νοικοκυριά – περίπου 3 εκατ. πολίτες – και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Προτεραιότητα θα έχουν τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, με κλιμακωτά εισοδηματικά κριτήρια. Ενδεικτικά, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα έως 27.100 ευρώ, ενώ για τρίτεκνη οικογένεια με μέλος με αναπηρία το όριο μπορεί να φθάνει τις 36.400 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης τύπου «Εξοικονομώ». Προβλέπονται περίπου 1,2 δισ. ευρώ για 62.000 νοικοκυριά, με ποσοστά επιδότησης που αναμένεται να ξεπερνούν το 80%.

Παράλληλα, 930 εκατ. ευρώ προορίζονται ειδικά για συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού. Περίπου 170.000 νοικοκυριά προβλέπεται να αποκτήσουν αντλίες θερμότητας και άλλα 110.000 ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πακέτου αντλίας θερμότητας και ηλιακού θερμοσίφωνα αξίας 7.440 ευρώ: η επιδότηση μπορεί να φθάσει τα 5.440 ευρώ, περιορίζοντας τη συμμετοχή του νοικοκυριού στα 2.000 ευρώ.

Το νέο πλαίσιο σηματοδοτεί έτσι μια στροφή: οι επιδοτήσεις δεν θα αφορούν απλώς την αγορά εξοπλισμού, αλλά τη μόνιμη μείωση της ενεργειακής δαπάνης των νοικοκυριών.