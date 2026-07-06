Νέα τροχαία με πατίνια – Τραυματίστηκαν δύο έφηβοι

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Την ίδια ώρα, ένας ακόμα 15χρονος που οδηγούσε πατίνι, τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Σαλαμίνα.

Ο Βασίλης Τζουβάνος μας ενημερώνει.