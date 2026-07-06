Νέα τροχαία με πατίνια – Τραυματίστηκαν δύο έφηβοι
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Λουτράκι, όταν 16χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Την ίδια ώρα, ένας ακόμα 15χρονος που οδηγούσε πατίνι, τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Σαλαμίνα.
Ο Βασίλης Τζουβάνος μας ενημερώνει.
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