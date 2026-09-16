Νέα Σμύρνη: Άνδρας συνελήφθη με περίστροφο έξω από το σπίτι της συζύγου του

Στη σύλληψη ενός 45χρονου, Γεωργιανού, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στη Νέα Σμύρνη, έπειτα από καταγγελία της 35χρονης συζύγου του. Η γυναίκα ανέφερε πως ο άνδρας επιχειρούσε να εισέλθει με τη βία στην πολυκατοικία όπου διαμένει, έχοντας μαζί του περίστροφο και πυρομαχικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, λίγο μετά τις 14:00, στην οδό Σταδίου. Η 35χρονη, επίσης Γεωργιανή, ειδοποίησε την Αστυνομία όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του συζύγου της έξω από το κτίριο. Ενώ φέρεται ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση.

Εντοπίστηκε κρυμμένος πίσω από δέντρο

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν τον 45χρονο πίσω από κορμό δέντρου, από όπου κοιτούσε προς το μπαλκόνι του διαμερίσματος της συζύγου του στον πρώτο όροφο.

Κατά τον σωματικό έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν κάτω από το πουκάμισό του μαύρο τσαντάκι. Στο εσωτερικό του υπήρχε περίστροφο με έξι φυσίγγια, ενώ σε άλλη θήκη εντοπίστηκαν ακόμη 11 φυσίγγια.

Συνολικά κατασχέθηκαν ένα περίστροφο και 17 φυσίγγια. Έπειτα ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Δικογραφία για όπλα, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη διαμονή

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών σχηματίστηκε και σε βάρος της 35χρονης, καθώς αναφέρεται ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για νόμιμη παραμονή στη χώρα.