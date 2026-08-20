Νέα συστήματα πυροπροστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους

Προ των πυλών βρίσκονται 14 συστήματα πυροπροστασίας που θα καλύψουν τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της χώρας, με άλλα 8 να έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο δίκτυο πυρανίχνευσης το οποίο σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, δίνει άμεση εικόνα στο Πυροσβεστικό Σώμα. Μέχρι στιγμής τα συστήματα βρίσκονται σε λειτουργία στον Μυστρά, την Επίδαυρο, τις Μυκήνες, το Δίον, τον Πλαταμώνα, την Αφαία Αίγινας,την Περιστεριά Μεσσηνίας και την Αρχαία Ολυμπία.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία ακόμη έξι συστήματα στην Ακρόπολη, στο Ανάκτορο του Νέστορος, στην Αρχαία Μεσσήνη, στον όσιο Λουκά, στη Νικόπολη Πρεβέζης και τη Φαιστό.

Τον Σεπτέμβριο τα συστήματα θα τοποθετηθούν στην Κνωσό, Τους Δελφούς, το Τατόι, το Άγιο Όρος, τη Σούριζα Λαυρεωτικής, τη Δωδώνη, τη Σααμοθράκη και τη Θάσο.

Πως λειτουργούν τα νέα συστήματα

Τα συστήματα πυροπροστασίας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να εντοπίζουν την εστία, στέλνουν ειδοποίηση και μεταφέρουν άμεσα εικόνα και δεδομένα στα Επιχειρησιακά Κέντρα Ελέγχου. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω θερμικών και οπτικών καμερών που έχουν την δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών, “χτενίζοντας” τους αρχαιολογικούς χώρους. Τα δεδομένα αφορούν επίσης και τον χρόνο ενεργοποίησης συναγερμού.

Μάλιστα σε συγκεκριμένους χώρους τοποθετούνται κανόνια πυρόσβεσης, τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά στα Φίχτια και ο εντοπισμός από το σύστημα των Μυκηνών

Στις 31 Ιουλίου σημειώθηκε πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο εντός της εμβέλειας που καλύπτει η κάμερα του συστήματος πυρανίχνευσης στις Μυκήνες. Το σύστημα έστειλε ειδοποίηση, εικόνα η οποία φαίνεται και στο βίντεο καθώς και δεδομένα στο Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου.

Το έργο των συστημάτων πυροπροστασίας υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας “Αιγίς” με χρηματοδότηση από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.