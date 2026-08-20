θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 21χρονο μοτοσικλετιστή

Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε την Κρήτη, καθώς ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης σε τροχαίο που σημειώθηκε σε παραλιακή περιοχή του Ρεθύμνου.

Το δυστύχημα συνέβη όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με ταξί, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Παρά το γεγονός ότι ο 21χρονος φέρεται να φορούσε προστατευτικό κράνος, δεν κατάφερε να επιβιώσει από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Μετά το τραγικό περιστατικό, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 61χρονου οδηγού του ταξί, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια.