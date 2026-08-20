Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων
Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex και, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του Λιμενικού Σώματος .
Οι περίπου 50 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
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