Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων

Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex και, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του Λιμενικού Σώματος .

Οι περίπου 50 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.