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Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
20/08/2026 10:45
Εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων
INTIME -Φωτογραφία αρχείου

Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης Frontex και, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό του Λιμενικού Σώματος .

Οι περίπου 50 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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