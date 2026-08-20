Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 37 και 44 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο το μεσημέρι της Τετάρτης , βάζοντας τέλος στη δράση τους γύρω από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες συνεργάζονταν για τη διακίνηση των ουσιών, ενώ χρησιμοποιούσαν ένα σταθμευμένο όχημα ως αποθηκευτικό χώρο («καβάτζα») για το παράνομο εμπόρευμά τους.

Κατά τη διάρκεια της οργανωμένης επιχείρησης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτι, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, όπου βρήκαν και κατάσχεσαν:

•365,8 γραμμάρια MDMA (μοιρασμένα σε 6 συσκευασίες)

•76,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (σε 19 συσκευασίες)

•36,5 γραμμάρια κοκαΐνης (σε 41 συσκευασίες)

•36 φαρμακευτικά-ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή

•65.900 ευρώ και 125 δολάρια ΗΠΑ ως έσοδα από την εγκληματική τους δραστηριότητα

•Μία ζυγαριά ακριβείας, υλικά συσκευασίας και 3 κινητά τηλέφωνα

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και εμπορία ναρκωτικών και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.