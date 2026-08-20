Επεισοδιακές συλλήψεις διακινητών παράτυπων μεταναστών

Σε καταδίωξη αυτοκινήτων που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς μετανάστες, ενεπλάκησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συλλάβουν τους διακινητές.

Αστυνομικοί, εντόπισαν, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ισάριθμα οχήματα να μεταφέρουν, παράνομα, αλλοδαπούς, που στερούνταν των νόμιμων εγγράφων.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν:

– Ένας 53χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, στις 19-08-2026, εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία Οδό, οδηγώντας όχημα τύπου van και να μεταφέρει, παράνομα, αλλοδαπούς. Ο οδηγός του, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών, και συνέχισε την πορεία του, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε λίγο πριν τα διόδια της Ανάληψης, και συνελήφθη.

Οι αστυνομικοί, κατάσχεσαν το όχημα, δύο κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό και σπρέι πιπεριού.

– Ένας 20χρονος ημεδαπός, ο οποίος, κινούμενος με φορτηγό όχημα στην Εγνατία Οδό, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας, ταυτόχρονα, επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, συγκρούστηκε, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, με αστυνομικό όχημα που είχε προστρέξει στο σημείο για συνδρομή.

Διαπιστώθηκε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, ενώ στην κατοχή 20χρονου εξ’ αυτών, που ακινητοποιήθηκε με τη βοήθεια αστυνομικών οι οποίοι συνέδραμαν στο περιστατικό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άγνωστη ουσία κρυσταλλικής μορφής που προσομοιάζει με την ναρκωτική ουσία MDMA (θα εξεταστεί από αρμόδια Υπηρεσία ως προς τη σύσταση) και αναδιπλούμενο στιλέτο. Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς και δύο κινητά τηλέφωνα.

– Ένας 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, στις 19-08-2026, εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό, να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο, μεταφέροντας, παράνομα, αλλοδαπούς, με δύο εξ’ αυτών να βρίσκονται στον χώρο αποσκευών. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στον ύψος του κόμβου Σοχού.