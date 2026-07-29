«Μπλόκο» στην Ηγουμενίτσα σε 92 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 54χρονου Έλληνα προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 92 κιλών ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) σε φορτηγό που είχε φτάσει από την Ιταλία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον λιμένα εξωτερικού, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών στη χώρα. Στην έρευνα συμμετείχαν η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης (Κ-9).

Φωτογραφία/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Κατά τον έλεγχο σε φορτηγό με επικαθήμενο, το οποίο είχε αποβιβαστεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας, εντοπίστηκαν 82 αεροστεγείς συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 92,510 κιλά skunk. Οι λιμενικοί βρήκαν επίσης δύο φιαλίδια με μεθαδόνη, συνολικού βάρους 108,3 γραμμαρίων.

Φωτογραφία/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

Σύμφωνα με το Λιμενικό, η αξία των ναρκωτικών ουσιών, εάν κατέληγαν στην παράνομη αγορά, εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, κατασχέθηκαν οι ποσότητες των ναρκωτικών, δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και το φορτηγό με το επικαθήμενο, το οποίο θα παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Ο 54χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εισαγωγή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Για την υπόθεση έκανε ανάρτηση ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «άλλη μία μεγάλη επιτυχία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών». Παράλληλα, συνεχάρη τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, της Ομάδας Κ-9 και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους.

Όπως επισήμανε, πίσω από κάθε επιχειρησιακή επιτυχία του Λιμενικού βρίσκονται γυναίκες και άνδρες που δίνουν καθημερινά μάχη απέναντι στα εγκληματικά δίκτυα, με στόχο την προστασία της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων από τη μάστιγα των ναρκωτικών.