Μεταφορά 14 παράτυπων μεταναστών στον Έβρο- Δυο συλλήψεις

Για παράνομη μεταφορά μεταναστών στην ενδοχώρα, συνελήφθησαν σε δυο διαφορετικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, δυο αλλοδαποί διακινητές.

Συγκεκριμένα στη μια περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, συνέλαβαν έναν διακινητή, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Κήπων, ο οποίος μετέφερε οκτώ παράτυπους μετανάστες.

Προσπάθησε να αποφύγει το σήμα ελέγχου και επιχείρησε, οδηγώντας επικίνδυνα, να διαφύγει. Εντοπίστηκε ωστόσο έπειτα από αναζητήσεις, και συνελήφθη ο διακινητής. Οι οκτώ μετανάστες, εντοπίστηκαν στο σημείο, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στην άλλη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων, συνέλαβαν χθες το απόγευμα σε επαρχιακή οδό, άλλον έναν διακινητή, ο οποίος μετέφερε με αυτοκίνητο, έξι παράτυπους μετανάστες.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.