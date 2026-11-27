Την ευκαιρία που έχει η Ελλάδα να συμμετάσχει ενεργά στη διαστημική έρευνα, αλλά και τη σημασία της περιέργειας των νέων παιδιών για την καινοτομία, ανέδειξε από τα Τρίκαλα ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), Αδριανός Γολέμης.

Μιλώντας σε ειδική ημερίδα με θέμα την εξερεύνηση του διαστήματος, την εκπαίδευση των αστροναυτών και την επικείμενη αποστολή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το 2027, ο κ. Γολέμης μοιράστηκε εμπειρίες από τη διαδρομή του στον ESA και εξήγησε πώς η διαστημική επιστήμη βελτιώνει την καθημερινή ζωή στη Γη.

«Το σημαντικότερο είναι ότι η χώρα μας έχει την ευκαιρία να κάνει έρευνα και να στείλει έναν άνθρωπο στο διάστημα. Γνωρίζουμε ότι η καινοτομία βελτιώνει τη ζωή μας στη Γη και από τη νέα γενιά περιμένουμε την περιέργεια, τις ερωτήσεις και τις ιδέες της. Πολλές φορές οι νεότεροι έχουν πολύ πιο επαναστατικές ιδέες και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παιδική περιέργεια και το ρίσκο της δοκιμής

Ανατρέχοντας στα μαθητικά του χρόνια, ο Έλληνας αστροναύτης ενθάρρυνε τους μαθητές να ακολουθούν τις κλίσεις τους χωρίς να φοβούνται την αποτυχία: «Θυμάμαι από το σχολείο και το σπίτι την τάση μου να ψάχνω την αστρονομία, να κάνω μια μικρή τρέλα, να ταξιδεύω με οδηγό την περιέργεια. Όταν κάτι μας τραβάει, πρέπει να τολμούμε να το δοκιμάσουμε. Πολλές φορές θα αποτύχουμε, αλλά σημασία έχει η προσπάθεια, γιατί κάποιες φορές θα τα καταφέρουμε».

Από το Διάστημα στα απομονωμένα ελληνικά νησιά

Αξιοποιώντας την ιδιότητά του ως γιατρού, ο κ. Γολέμης στάθηκε ιδιαίτερα στις εφαρμογές της τηλεϊατρικής: «Όταν βρισκόμαστε στο διάστημα και το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, δεν υπάρχει νοσοκομείο. Η μόνη ιατρική υποστήριξη έρχεται από τη Γη. Η τεχνολογία και η μέριμνα που αναπτύσσουμε για τους αστροναύτες μπορούν να εφαρμοστούν και σε απομονωμένες περιοχές του πλανήτη —όπως η Ανταρκτική, όπου έζησα έναν χρόνο— αλλά και σε ένα απομακρυσμένο ελληνικό νησί».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στη Θεσσαλία, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από το επιστημονικό σκέλος, βασικός στόχος της αποστολής είναι «να δοθεί η σκυτάλη στους επόμενους», καθώς οι απορίες και οι σκέψεις των παιδιών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της.

Παπαστεργίου: «Να βάζετε στόχους στη ζωή σας»

Τον Αδριανό Γολέμη προλόγισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, απευθύνοντας μήνυμα αισιοδοξίας στους μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Δημοτικών που γέμισαν την αίθουσα.

«Είναι τεράστια χαρά και τιμή να μιλάμε σήμερα στα παιδιά για κάτι τόσο σπουδαίο, που δεν αφορά μόνο το διάστημα ή την τεχνολογία, αλλά το πόσο καθοριστικό είναι να θέτουν στόχους στη ζωή τους», τόνισε ο υπουργός, προσθέτοντας: «Ένα παιδί σαν κι αυτά, ο Αδριανός Γολέμης, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα και φοίτησε σε ένα αντίστοιχο σχολείο, κατάφερε να σπουδάσει ιατρική και να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα βρεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αυτή την έμπνευση θέλουμε να μεταδώσουμε σήμερα, παράλληλα με τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας για το διάστημα και τις νέες τεχνολογίες».

Η ταυτότητα της εκδήλωσης

Στόχος της ημερίδας με τίτλο «Από τα Τρίκαλα στο Διάστημα: Συνάντηση με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη» ήταν να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τις διαστημικές τεχνολογίες και τις δορυφορικές επικοινωνίες, παροτρύνοντάς τους να στραφούν σε σπουδές και επαγγέλματα στους τομείς STEM.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικκαίων.