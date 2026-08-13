Μεγάλη φωτιά στην Χαλκιδική -Απεγκλωβισμοί από την παραλία

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στη Χαλκιδική. Οι φλόγες έχουν φθάσει στα σπίτια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από την παραλία της Σίβηρης , με σκάφη του λιμενικού και ιδιωτών.

481 άτομα απομακρύνθηκαν από την παραλία

Συνολικά 481 άτομα απομακρύνθηκαν από την παραλία της Σίβηρης Χαλκιδικής, σε μεγάλη επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Για την απομάκρυνση των πολιτών κινητοποιήθηκαν δύο σκάφη του Λιμενικού, δύο πλοία της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό-τουριστικό πλοίο.

Από τους 481 πολίτες, οι 285 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα Σάνη.

Οι υπόλοιποι 196 επιβιβάστηκαν στο «Speedrunner Jet» και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών από την παραλία, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Στη Σίβηρη παραμένουν τρία σκάφη του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνεχίζουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τυχόν νέες ανάγκες.

Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής.