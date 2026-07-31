Εκκενώνεται το Ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί – Φωτιά στο Ποικίλο Όρος

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στις παρυφές του Ποικίλου Όρους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:29 σε δασική έκταση και κινείται προς νότια κατεύθυνση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και δίνουν μάχη για τον περιορισμό του μετώπου. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης και Περιστερίου συνδράμουν την επιχείρηση.

Προληπτική εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί» βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει στην περιοχή της Περιφερειακής Αιγάλεω, κοντά στο Ποικίλο Όρος.

Οι αρμόδιες αρχές έδωσαν εντολή για την απομάκρυνση ασθενών και προσωπικού, καθώς το μέτωπο κινείται στην ευρύτερη περιοχή του Χαϊδαρίου και του Ασπροπύργου.

Νέα μηνύματα από το 112

Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112 δύο φορές λόγω της εξέλιξης της φωτιάς.

Το πρώτο μήνυμα στάλθηκε στις 16:03 και καλούσε τους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στις 16:22 εκδόθηκε δεύτερη ειδοποίηση για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν στα εξής σημεία:

-Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.

-Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

-Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

-Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

-Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

-Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό.

-Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία 4 στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του μετώπου μέσω drone με θερμικές και οπτικές κάμερες.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες – Κλειστοί Λυκαβηττός και Φινόπουλος

Ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις υπηρεσίες της Αττικής.

Ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να κλείσει από τα μεσάνυχτα τους λόφους Λυκαβηττού και Φινόπουλου, απαγορεύοντας τη διέλευση και την παραμονή επισκεπτών και οχημάτων μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου συγκροτούν κλιμάκια επιφυλακής, ενώ η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποιεί περιπολίες.

Παράλληλα, ο δήμος χρησιμοποιεί drones με θερμικές κάμερες για την επιτήρηση μεγάλων χώρων πρασίνου, όπως ο Λυκαβηττός, ο Στρέφης, ο Φιλοπάππου, τα Τουρκοβούνια και τα Ιλίσια.