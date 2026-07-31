Φωτιά στο Κομπότι Άρτας- Διπλό 112 και μάχη από αέρα και γη
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κομπότι Άρτας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.
Οι Αρχές ενεργοποίησαν δύο φορές το 112. Αρχικά κάλεσαν τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Λίγη ώρα αργότερα εξέδωσαν νέο μήνυμα, ζητώντας προληπτική απομάκρυνση προς το γήπεδο Σελλάδων.
Στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ υδροφόρες του Δήμου Νικολάου Σκουφά ενισχύουν την επιχείρηση.
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί διαρκώς την πορεία της φωτιάς με drone, χρησιμοποιώντας θερμικές και οπτικές κάμερες για την καλύτερη εικόνα του μετώπου.
Η Άρτα βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο.
Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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