Βοιωτία: Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 254 πολιτών

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση απομάκρυναν με ασφάλεια και τους 254 ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στο σημείο έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές που έφταναν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Από τους συνολικά απεγκλωβισμένους, οι 229 μεταφέρθηκαν σταδιακά από την παραλία στη θέση «Λιβαδόστρατα» με ιδιωτικά σκάφη και πλοιάριο της Πυροσβεστικής. Αρχικά απομακρύνθηκαν 80 άτομα, στη συνέχεια άλλα 40 και τέλος ακόμη 109.

Παράλληλα, περιπολικό πλοίο του Λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 25 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής, ένα ρυμουλκό και ιδιωτικά σκάφη. Παρότι ο απεγκλωβισμός ολοκληρώθηκε, οι δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή, έτοιμες να επέμβουν εφόσον χρειαστεί.