Φωτιά στο Ποικίλο Όρος- Μερική εκκένωση στο Δαφνί 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προληπτική μεταφορά ασθενών από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή της Περιφερειακής Αιγάλεω.

Μέχρι στιγμής, 14 ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν» για προληπτικούς λόγους, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

Παράλληλα, τρία άτομα που είχαν επισκεφθεί το «Δαφνί» στο πλαίσιο της εφημερίας μεταφέρθηκαν στο «Δρομοκαΐτειο».

Η εφημερία συνεχίζεται κανονικά, με ιατρικό προσωπικό να έχει μετακινηθεί στο «Δρομοκαΐτειο» για την κάλυψη των αναγκών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς η πυρκαγιά στην περιοχή του Ποικίλου Όρους και της Περιφερειακής Αιγάλεω βρίσκεται σε εξέλιξη.