Απανωτά 112 στο Ρέθυμνο

Συναγερμός έχει σημάνει στις περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου μετά τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το 112 δεν σταματά να ηχεί στα κινητά των κατοίκων.

Το τελευταίο 112 σήμανε για απομάκρυνση από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισσοέ Κάμπου. Προηγουμένως το μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης να κατευθυνθούν προς Λευκόγεια ενώ όσοι βρίσκονται στην περιοχή Δρυμίσκου πρέπει να απομακρυνθούν προς Σπήλι.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυροί ενώ παράλληλα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να περιορίσουν τα μέτωπα.