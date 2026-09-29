Ασπρόπυργος: Συνελήφθη επ’αυτοφόρω να ρίχνει μπάζα

Στη σύλληψη ενός 23χρονου στον Ασπρόπυργο προχώρησαν χτες το μεσημέρι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α.

Τον εντόπισαν με αγροτικό όχημα

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισαν τον 23χρονο να κινείται με αγροτικό όχημα σε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, τον “έπιασαν” την ώρα που απέρριπτε στερεά απόβλητα. Πρόκειται για μπάζα και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Ο 23χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου. Το αγροτικό όχημα κατασχέθηκε.

Δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. συνεχίζει τους ελέγχους για την αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. Στόχος των ελέγχων είναι η διαπίστωση παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.