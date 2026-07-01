Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα- Καρέ-καρέ η πτώση
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της τετραώροφής πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εν τω μεταξύ οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και περιφρουρούν το ισοπεδωμένο κτίριο υπό το φόβο πλιάτσικου
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις