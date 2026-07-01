Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα- Καρέ-καρέ η πτώση

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της τετραώροφής πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εν τω μεταξύ οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και περιφρουρούν το ισοπεδωμένο κτίριο υπό το φόβο πλιάτσικου