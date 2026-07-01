LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Παιδί και πατέρας νεκροί σε φωτιά στο Ωραιόκαστρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/07/2026 19:54

Αυλαία σήμερα στην τραγωδία από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς αναγνωρίστηκε η σορός του  11χρονου  γιου της οικογένειας, που βρήκε τραγικό θάνατο από τις φλόγες, μέσα στη ντουλάπα του σπιτιού που είχε μπει για να σωθεί.

Χτες το απόγευμα είχε βρεθεί νεκρός ο πατέρας του, ενώ η μητέρα του νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης