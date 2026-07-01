Παιδί και πατέρας νεκροί σε φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Αυλαία σήμερα στην τραγωδία από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς αναγνωρίστηκε η σορός του 11χρονου γιου της οικογένειας, που βρήκε τραγικό θάνατο από τις φλόγες, μέσα στη ντουλάπα του σπιτιού που είχε μπει για να σωθεί.

Χτες το απόγευμα είχε βρεθεί νεκρός ο πατέρας του, ενώ η μητέρα του νοσηλεύεται με εγκαύματα.