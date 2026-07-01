Εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
Συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη, με πέντε τραυματίες. Mια γυναίκα μάλιστα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
Θύματα της επίθεσης, μίλησαν στον ALPHA, ενώ συγκλονιστική είναι η μαρτυρία στον σταθμό μας, ενός τραυματισμένου ενοίκου πολυκατοικίας.
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