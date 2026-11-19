Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του έπειτα από μέρες

Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του έπειτα από μέρες

Πέθανε ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό του.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ηθοποιός και βουλευτής Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε ότι ο Λεωνίδας Νικολαΐδης είχε μείνει επί ημέρες χωρίς να τον αναζητήσει κάποιος. Όπως έγραψε, η ενημέρωσή του από τις αρχές για τον εντοπισμό του ηθοποιού έγινε αργά.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Αποχαιρετώντας τον Λεωνίδα Νικολαΐδη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Αντίο Λεωνίδα, καλέ μας φίλε και συνάδελφε».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε στη μοναξιά που μπορεί να βιώνουν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, σημειώνοντας: «Και με το φευγιό του ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους. Ενημερώθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος».

Η πορεία του Λεωνίδα Νικολαΐδη στο θέατρο και την τηλεόραση

Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1942 και είχε μακρά παρουσία στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή. Η επαγγελματική του διαδρομή ξεπέρασε τις τέσσερις δεκαετίες, με συμμετοχές στο θέατρο, την επιθεώρηση και την τηλεόραση.

Το 1965 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ελληνικού Ωδείου και την ίδια χρονιά έγινε μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Παράλληλα με την υποκριτική, είχε εκπαιδευτεί στον χορό, στοιχείο που αξιοποίησε στις θεατρικές εμφανίσεις του.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε και στην τηλεόραση, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στη σειρά «Απαράδεκτοι».

Πηγή Φωτογραφίας: INSTAGRAM – spyrosmpimpilas