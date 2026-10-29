Λαμία: Νερά στα πατώματα και “φουσκωμένα” ταβάνια σε ΕΠΑΛ

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε ΕΠΑΛ της Λαμίας, μετά την επιστροφή στο σχολείο έπειτα από τους εορτασμούς της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: lamiareport.gr

Η κακοκαιρία που έπληξε το τελευταίο 48ωρο την Φθιώτιδα φαίνεται να μην άφησε αλώβητο το ΕΠΑΛ, καθώς οι εικόνες δείχνουν ότι “έβρεξε” και μέσα στο σχολείο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: lamiareport.gr

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, μαθητές και καθηγητές αντίκρισαν αίθουσες όπου το πάτωμα είχε μετατραπεί σε “λίμνη”, καθώς και “φουσκωμένα” ταβάνια από το νερό.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, αυτές οι εικόνες δεν είναι κάτι πρωτοφανές για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι ίδιοι, οι οροφές του σχολείου στάζουν ακόμη και με ήπιες βροχοπτώσεις. Ενώ, τα σοβαρά προβλήματα στεγνότητας και μόνωσης που φαίνεται να αντιμετωπίζει το σχολείο παραμένουν άλυτα.

Πηγή: lamiareport.gr