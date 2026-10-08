Κοζάνη: Πήγε να κάνει επένδυση και την “πάτησε”

Οι Αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ένας άνδρας στην Κοζάνη, όταν προσεγγίστηκε μέσω viber από άγνωστο για μία επένδυση.

Ο 59χρονος άνδρας, στην Κοζάνη πείστηκε με το πρόσχημα επενδύσεων μέσω διαδικτυακών αγορών.

Ειδικότερα, ο άνδρας κατήγγειλε, από τις αρχές Μαϊου έως τις αρχές Ιουλίου εξαπατήθηκε, διότι επικοινώνησε μέσω της εφαρμογής viber με άγνωστο άτομο.

Ο απατεώνας παρουσίασε στον 59χρονο ψευδή γεγονότα ως αληθινά, με το πρόσχημα επενδύσεων μέσω διαδικτύου. Έτσι κατάφερε να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Μετά από ενδελεχή έρευνα της αστυνομίας και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 47χρονου ο οποίος είναι ο κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη και θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.