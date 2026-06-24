Κοζάνη: Έκρυβαν την ηρωίνη σε μπαταρία

Δύο συλλήψεις, ενός 41χρονου και ενός 66χρονου, για κατοχή ηρωίνης έγιναν χθες το βράδυ σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή της Κοζάνης, σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο και συνοδηγό τον 66χρονο, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη στο σημείο της μηχανής του οχήματος και κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης, βάρους -18,8- γραμμαρίων, την οποία κατείχαν από κοινού οι δύο συλληφθέντες.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.