Τραγωδία στη Λέσβο – 36χρονη πέθανε λίγες μέρες μετά τον τοκετό

Μια 36χρονη γυναίκα, γιατρός στο επάγγελμα και νέα μητέρα, έχασε τη μάχη για τη ζωή, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες μόλις ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το παιδί της.

Η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την περασμένη Παρασκευή. Τίποτα δεν προμήνυε την τραγική συνέχεια. Ωστόσο, το Σάββατο παρουσιάστηκαν σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες οδήγησαν σε ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής της.

Τη Δευτέρα εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ενώ οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τον σύζυγό της – επίσης γιατρό – να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της.

Παρά τις προσπάθειες, λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην πρωτεύουσα, η 36χρονη κατέληξε.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στην οικογένειά της αλλά και στους συναδέλφους της στο νοσοκομείο και στο ΕΚΑΒ, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη παραμένουν υπό διερεύνηση.