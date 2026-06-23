Δύο λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες

Ένας 84χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία του Μακρύγιαλου Πιερίας, όταν ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ναυαγοσώστη, ο οποίος του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Αιγινίου, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Λίγο αργότερα, ανάλογη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Σκάλα Καλλιράχης της Θάσου. Ένας 85χρονος λουόμενος ανασύρθηκε επίσης χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Οι δύο υποθέσεις ερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ έχουν διαταχθεί νεκροψίες-νεκροτομές προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των θανάτων.