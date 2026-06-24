32 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια των Καλών Λιμένων

Τριάντα δυο αλλοδαποί, μέσα σε λέμβο, εντόπισε εναέριο μέσο της Frontex, στη θαλάσσια περιοχή, σαράντα ναυτικά μίλια, νότια των Καλών Λιμένων.

Σκάφος του Λιμενικού, αφού τους περισυνέλλεξε, τους μετέφερε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, και θα γίνουν οι διαδικασίες υποδοχής, όπως προβλέπονται από το πρωτόκολλο, με καταγραφή και ταυτοποίηση από τις αρμόδιες Αρχές.