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Κωσταντίνος Αργυρός: Ξεσήκωσε τον κόσμο σε πανηγύρι

Μεγάλος ο κύκλος του χορού και ο Κωσταντίνος  Αργυρός στο μικρόφωνο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/08/2026 14:50

Νησιώτικες μελωδίες πλημμύρισε η Αστυπάλαια χτες βράδυ. Ο Κωσταντίνος Αργυρός βρέθηκε σε πανηγύρι του νησιού, όπου του ζητήθηκε να τραγουδήσει τα καινούρια νησιώτικα τραγούδια του.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε, έπιασε το μικρόφωνο και ο χορός ξεκίνησε. Όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα, ο κόσμος ξεσηκώθηκε και ο κύκλος του χορού ήταν μεγάλος.

Πηγή βίντεο: INSTAGRAM ARGIROS_KOSTANTIΝOS

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