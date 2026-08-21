Κωσταντίνος Αργυρός: Ξεσήκωσε τον κόσμο σε πανηγύρι

Μεγάλος ο κύκλος του χορού και ο Κωσταντίνος Αργυρός στο μικρόφωνο

Νησιώτικες μελωδίες πλημμύρισε η Αστυπάλαια χτες βράδυ. Ο Κωσταντίνος Αργυρός βρέθηκε σε πανηγύρι του νησιού, όπου του ζητήθηκε να τραγουδήσει τα καινούρια νησιώτικα τραγούδια του.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε, έπιασε το μικρόφωνο και ο χορός ξεκίνησε. Όπως φαίνεται και σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα, ο κόσμος ξεσηκώθηκε και ο κύκλος του χορού ήταν μεγάλος.

Πηγή βίντεο: INSTAGRAM ARGIROS_KOSTANTIΝOS