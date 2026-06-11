Κορινθία: Εξάρθρωση κυκλώματος με 6.600 δενδρύλλια κάνναβης

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε θερμοκήπιο στην Κορινθία εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 9 φέρονται ως μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά στελέχη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και παράνομης διαμονής.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας, με τη συνδρομή πολλών υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε. και τη συνεργασία διεθνών αρχών, μεταξύ των οποίων και των αλβανικών αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε συγκροτηθεί με σκοπό την καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης, με σαφείς ιεραρχικές δομές και διακριτούς ρόλους.

Η δομή της οργάνωσης

Αρχηγικό ρόλο φέρονται να είχαν δύο άνδρες ηλικίας 40 και 41 ετών, οι οποίοι είχαν τον πλήρη συντονισμό της δραστηριότητας, από την επιλογή του χώρου εγκατάστασης μέχρι την προμήθεια σπόρων και την επίβλεψη των εργατών.

Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης:

52χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος διαχείρισης της καλλιέργειας και εποπτείας των εργατών

52χρονος ημεδαπός, ο οποίος παραχώρησε αγροτεμάχιο για την εγκατάσταση της φυτείας και παρείχε υποστήριξη στην καλλιέργεια

47χρονη και 36χρονη, που παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες και προμήθειες

37χρονος και 35χρονος, οι οποίοι είχαν αναλάβει την επίβλεψη και φροντίδα της φυτείας, καθώς και τη φύλαξή της

45χρονος, που κατηγορείται ότι εγκατέστησε την καλλιέργεια και εκτελούσε καλλιεργητικές εργασίες

Η φυτεία στο θερμοκήπιο

Η οργάνωση είχε εγκαταστήσει εκτεταμένη φυτεία κάνναβης σε θερμοκήπιο στην Κορινθία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 6.620 δενδρύλλια, ύψους από 70 έως 130 εκατοστά.

Κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε θερμοκήπιο, αγροτεμάχια και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6.620 δενδρύλλια κάνναβης

890 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

σπόροι κάνναβης

4.080 ευρώ

περίστροφο με 10 φυσίγγια

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

13 κινητά τηλέφωνα

4 Ι.Χ. οχήματα

Επιπλέον συλλήψεις

Για την κατοχή του περιστρόφου και των φυσιγγίων συνελήφθη 44χρονος ημεδαπός, ενώ συνελήφθη και 30χρονη αλλοδαπή για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πέντε από τους συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια ή άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.